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Стрельба в "Сушие": полиция установила личность пострадавшего
29.10.2017 15:27

Стрельба в "Сушие": полиция установила личность пострадавшего

Правоохранительные органы Киевской области квалифицировали стрельбу в столичном ресторане, вследствие которой был ранен в голову один мужчина , как "покушение на убийство". О соответствующем факте заявила  пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Киева Оксана Блищик в эфире одного из украинских телеканалов.

"В настоящее время следователи квалифицируют это событие как покушение на убийство, это статья 115 (Уголовного Кодекса), за совершение этого преступления предусмотрено до 15 лет лишения свободы", - сообщила пресс-секретарь, отвечая на вопрос журналистов.

Она также уточнила, что в данный момент на розыск трех преступников ориентированы все наряды как патрульных, так и оперативных блоков полиции киевской области.

 Блищик добавила, что полицейским удалось установить личность мужчины, получившего ранение. Им оказался мужчина, родившийся во Львовской области в 1975 году, который на протяжении последнего времени жил в столице Украины.

Как сообщал MIGnews.com.ua, на данный момент состояние человека, в которого вчера стреляли в одном из ресторанов Киева, является тяжелым, медики ему оказывают всю необходимую помощь. Сотрудники полиции обнаружили камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали троих злоумышленников 

Теги материала: Стрельба, перестрелка, Киев, полиция, ранение
Новости СМИ2
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