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В Одессе неизвестные попытались захватить военную часть с аэродромом
29.10.2017 14:58

В Одессе неизвестные попытались захватить военную часть с аэродромом

В воскресенье, 29 октября, в Одессе группа неизвестных в балаклавах, всего около 40 человек, попыталась провести рейдерский захват военной части А3571, на территории которой располагается аэродром "Школьный", заявил начальник пресс-центра командования Военно-воздушных сил Украины Роман Юрчило.

Известно, что нападавшие демонтировали забор части, а затем в неизвестном направлении вывезли с территории военное имущество. На место происшествия прибыли представители военной прокуратуры, военной службы правопорядка и воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что в нападении, которое состоялся утром, участвовали "неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center".

"Об этих людях пока ничего неизвестно. Сейчас был разговор военного юриста службы правопорядка, который сказал, что никаких документов в этой организации нет на любые действия на территории этого объекта", - заявил Юрчило, добавив, что пока захват объекта остановлен.

Также он подчеркнул, что на земле находятся объекты Минобороны Украины и ведомство намерено защищать свою территорию.

Как сообщал MIGnews.com.ua, в Великобритании вооруженный мужчина взял в заложники людей в развлекательном центре.

Теги материала: захват, Одесса, военная база
Новости СМИ2
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