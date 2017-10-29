В Одессе неизвестные попытались захватить военную часть с аэродромом

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 29 октября, в Одессе группа неизвестных в балаклавах, всего около 40 человек, попыталась провести рейдерский захват военной части А3571, на территории которой располагается аэродром "Школьный", заявил начальник пресс-центра командования Военно-воздушных сил Украины Роман Юрчило.

Известно, что нападавшие демонтировали забор части, а затем в неизвестном направлении вывезли с территории военное имущество. На место происшествия прибыли представители военной прокуратуры, военной службы правопорядка и воздушного командования "Юг" Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Сообщается, что в нападении, которое состоялся утром, участвовали "неизвестные лица, которые позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра Citi Center".

"Об этих людях пока ничего неизвестно. Сейчас был разговор военного юриста службы правопорядка, который сказал, что никаких документов в этой организации нет на любые действия на территории этого объекта", - заявил Юрчило, добавив, что пока захват объекта остановлен.

Также он подчеркнул, что на земле находятся объекты Минобороны Украины и ведомство намерено защищать свою территорию.