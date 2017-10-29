В Анталии перевернулся автобус с 18 туристами: есть погибшие и раненые

MIGnews.com.ua

В курортной турецкой провинции Анталии перевернулся автобус с туристами, в результате дорожно-транспортного происшествия есть погибший и пострадавшие, сообщает местное издание Anadolu .

"В районе Аксеки турецкой провинции Анталия перевернулся автобус, перевозивший японских туристов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате ДТП погиб один человек в карете скорой помощи и еще 17 были травмированы.

Известно, что некоторые пострадавшие получили очень тяжелые травмы.

Также известно, что попавшее в ДТП транспортное средство следовало из Анталии в город Конья. Всего в нем ехали 18 туристов из Японии.