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В Анталии перевернулся автобус с 18 туристами: есть погибшие и раненые
29.10.2017 13:51

В Анталии перевернулся автобус с 18 туристами: есть погибшие и раненые

В курортной турецкой провинции Анталии перевернулся автобус с туристами, в результате дорожно-транспортного происшествия есть погибший и пострадавшие, сообщает местное издание Anadolu.

"В районе Аксеки турецкой провинции Анталия перевернулся автобус, перевозивший японских туристов", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате ДТП погиб один человек в карете скорой помощи и еще 17 были травмированы.

Известно, что некоторые пострадавшие получили очень тяжелые травмы.

Также известно, что попавшее в ДТП транспортное средство следовало из Анталии в город Конья. Всего в нем ехали 18 туристов из Японии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Турции столкнулись туристический автобус и грузовик, в результате чего пострадало более 20 туристов.

Теги материала: автобус, туристы, Турция, жертвы
Новости СМИ2
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