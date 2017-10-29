Норвежские спасатели обнаружили обломки российского вертолета Ми-8

MIGnews.com.ua

В воскресенье, 29 октября, норвежские спасатели обнаружили обломки российского вертолета Ми-8, упавшего в 2 км от поселка Баренцбург на норвежском архипелаге Шпицберген, передает пресс-центр поисково-спасательной службы Норвегиив в Twitter.

Известно, что на борту воздушного судна во время аварии находилось восемь человек. Сообщается, что обломки "расположены на дне моря в 2,2 км к востоку от мыса Хеер", они расположены "на глубине 209 метров".

Сообщается, что в настоящее время поисково-спасательная операция, которая проводилась координационным спасательным центром Северной Норвегии, завершена.

"За проведение операции по поиску тел жертв катастрофы будет отвечать полиция", - уточнили в норвежском ведомстве.

Напомним, российский вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", следовавший из поселка Пирамида в Баренцбург, исчез с радаров 26 октября.

Трое из пассажиров были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики, другие были членами экипажа. Их тела до сих пор не найдены. Для проведения поисковой операции на помощь норвежским спасателям МЧС России направило судно и водолазов.