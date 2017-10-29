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Норвежские спасатели обнаружили обломки российского вертолета Ми-8
29.10.2017 13:32

Норвежские спасатели обнаружили обломки российского вертолета Ми-8

В воскресенье, 29 октября, норвежские спасатели обнаружили обломки российского вертолета Ми-8, упавшего в 2 км от поселка Баренцбург на норвежском архипелаге Шпицберген, передает пресс-центр поисково-спасательной службы Норвегиив в Twitter. 

Известно, что на борту воздушного судна во время аварии находилось восемь человек. Сообщается, что обломки "расположены на дне моря в 2,2 км к востоку от мыса Хеер", они расположены "на глубине 209 метров".

Сообщается, что в настоящее время поисково-спасательная операция, которая проводилась координационным спасательным центром Северной Норвегии, завершена.

"За проведение операции по поиску тел жертв катастрофы будет отвечать полиция", - уточнили в норвежском ведомстве.

Напомним, российский вертолет Ми-8 авиакомпании "Конверс Авиа", следовавший из поселка Пирамида в Баренцбург, исчез с радаров 26 октября.

Трое из пассажиров были сотрудниками НИИ Арктики и Антарктики, другие были членами экипажа. Их тела до сих пор не найдены. Для проведения поисковой операции на помощь норвежским спасателям МЧС России направило судно и водолазов.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, члены предыдущей польской комиссии по расследованию Смоленской катастрофы вырезали момент чрезвычайного роста тепла, который зарегистрировал датчик температуры в самолете президента Леха Качиньского, по просьбе российской стороны.

Теги материала: вертолет, Россия, Норвегия, обломки
Новости СМИ2
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