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В результата ДТП школьного автобуса в Харьковской области пострадали девять человек, среди них дети
29.10.2017 12:20

В результата ДТП школьного автобуса в Харьковской области пострадали девять человек, среди них дети

В Харьковской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с микроавтобусом со школьниками, пострадали 9 человек, сообщает пресс-служба полиции Харьковской в Facebook.

"Семеро детей и две женщины с незначительными травмами были доставлены в Чугуевскую больницу. После осмотра врачей пострадавшие были отпущены домой. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Известно, что ДТП произошло 28 октября около 16:00 в Чугуевском районе на автодороге "Чугуев-Меловое". На момент происшествия в салоне микроавтобуса находилось 20 пассажиров, жителей села Новоосиновка Купянского района: 15 учеников и пятеро учителей, сопровождавших детей на экскурсию.

Сообщается, что дети возвращались домой в Купянский район с экскурсии по городу Харькову. Отмечается, что 49-летний водитель микроавтобуса "Мерседес", двигаясь в сторону с. Шевченково, не заметил впереди автомобиль "ВАЗ", который двигался в попутном направлении и осуществлял поворот налево и допустил с ним столкновение.

В результате происшествия пострадали пассажиры микроавтобуса - 7 детей в возрасте от 9 до 11, 29 и 31-летние женщины. 49-летний водитель "Мерседес" и 37-летний водитель "ВАЗ" от госпитализации отказались.

Данный факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как сообщал MIGnews.com.uа, житель Киева, пребывая в нетрезвом состоянии, стал участником дорожно-транспортного происшествия и попал под колеса легкового автомобиля, во время того, как переходил дорогу не в специально установленном месте.

Теги материала: ДТП, школьники, автобус, пострадавшие
Новости СМИ2
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