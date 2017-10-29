Стрельба в "Сушие": стало известно состояние потерпевшего

MIGnews.com.ua

На данный момент состояние человека, в которого вчера стреляли в одном из ресторанов Киева, является тяжелым, медики ему оказывают всю необходимую помощь, сообщила пресс-секретарь ГУ НП в Киеве Оксана Блищик.

"Его состояние тяжелое. Он находится в больнице под наблюдением медиков. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сообщила Блищик.

Блищик также рассказала, что сотрудники полиции обнаружили камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали троих злоумышленников: двое из них - люди молодого возраста, один пожилой мужчина.

"С места преступления изъяли стреляную гильзу, которую отправили для проведения экспертизы. Только после этого исследования мы сможем точно сказать было ли это боевое, или травматическое оружие", - резюмировала пресс-секретарь.