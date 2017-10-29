В Днепропетровской области в результате обвала дома погиб один подросток

В Днепропетровской области в городе Каменское произошел обвал навеса над подъездом жилого дома, в результате падения железобетонных плит погиб один подросток и еще два получили травмы, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"28 октября в г. Каменское, по ул. 8 Марта, в результате падения двух железобетонных плит - козырька и боковой стенки навеса над подъездом - погиб 1 подросток и еще 2 подростка пострадали", - говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, пострадавшие госпитализированы в больницу, а тело погибшего спасатели извлекли из-под завала. На данный момент правоохранительные органы проводят следствие.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, три человека пострадали в результате обвала породы на шахте во Львовской области. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации в Facebook.