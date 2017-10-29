Штаб АТО: Боевики 16 раз атаковали позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

MIGnews.com.ua

За субботу, 29 октября, в районе проведения АТО раз отличилась увеличением обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок на Донецком направлении, передает пресс-центр штаба АТО.

Так, вечером враг дважды и по несколько часов обстреливал из пехотного вооружения наши опорные пункты в Авдеевский промзоне.

Украинские бойцы симметрично и жестко отвечали противнику. Во время этого противостояния, около 21 часов погиб один военнослужащий сил АТО. Также в конце суток под гранатометным огнем врага оказались и гражданские дома мирных жителей окрестностей Авдеевки. Кроме того, вечером боевики из крупнокалиберных пулеметов били в районе опытно, Песков, зайцев.

На Приморском направлении, днем ​​боевики выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра по жилищному сектору поселка Водяное. А после 18 часов под пулеметным огнем наемников оказались позиции украинской армии у Старогнатовки и Широкино.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие Вооруженных сил Украины 13 раз применяли пехотное вооружение на поражение врага. В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.