Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Штаб АТО: Боевики 16 раз атаковали позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб
29.10.2017 08:42

Штаб АТО: Боевики 16 раз атаковали позиции ВСУ, один украинский военнослужащий погиб

За субботу, 29 октября, в районе проведения АТО раз отличилась увеличением обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок на Донецком направлении, передает пресс-центр штаба АТО.

Так, вечером враг дважды и по несколько часов обстреливал из пехотного вооружения наши опорные пункты в Авдеевский промзоне.

Украинские бойцы симметрично и жестко отвечали противнику. Во время этого противостояния, около 21 часов погиб один военнослужащий сил АТО. Также в конце суток под гранатометным огнем врага оказались и гражданские дома мирных жителей окрестностей Авдеевки. Кроме того, вечером боевики из крупнокалиберных пулеметов били в районе опытно, Песков, зайцев.

На Приморском направлении, днем ​​боевики выпустили более 20 мин калибра 82 миллиметра по жилищному сектору поселка Водяное. А после 18 часов под пулеметным огнем наемников оказались позиции украинской армии у Старогнатовки и Широкино.

Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ военнослужащие Вооруженных сил Украины 13 раз применяли пехотное вооружение на поражение врага. В результате боевых действий один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.

Теги материала: АТО, боевики, ВСУ, атака
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Штаб АТО: Двое украинских военнослужащих получили ранения
Важное
Штаб АТО: Двое украинских военнослужащих получили ранения
СЦКК: Боевики обстреляли жилые районы поселка Водяное
Важное
СЦКК: Боевики обстреляли жилые районы поселка Водяное
Штаб АТО: Вследствие огневого противостояния был ранен украинский военный
Важное
Штаб АТО: Вследствие огневого противостояния был ранен украинский военный  Видеорепортаж
Штаб АТО: За день был ранен один украинский военнослужащий
Важное
Штаб АТО: За день был ранен один украинский военнослужащий
Хуг: За неделю на Донбассе режим прекращения огня нарушили более 3 тысяч раз
Важное
Хуг: За неделю на Донбассе режим прекращения огня нарушили более 3 тысяч раз
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили танки и "Грады" боевиков
Важное
Наблюдатели ОБСЕ обнаружили танки и "Грады" боевиков

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика