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Штаб АТО: Двое украинских военнослужащих получили ранения
28.10.2017 20:58

Штаб АТО: Двое украинских военнослужащих получили ранения

За субботу, 28 октября, в районе проведения антитеррористической операции основная активность российских незаконных формирований фиксировалась на Донецком направлении, двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Так, ночью враг с противотанкового гранатомета и пулеметов обстрелял наши позиции неподалеку Зайцево. Украинские военные преобладающим огнем заставили противника к тишине. К сожалению, в результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении. 

Также, по данным ведомства, уже днем ​​боевики дважды били из пехотного вооружения по защитникам Авдеевки, а вооружение БМП применяли на подступах к Пескам.

В то же время на Приморском направлении оккупанты около полудня обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт сил АТО у Павлополя. Также под вражеский огонь из вооружения БМП попали украинские позиции неподалеку Трехизбенки, что на Луганском направлении.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили перемирие. В ответ Вооруженные Силы Украины 6 раз применяли оружие на поражение. В результате боевых действий двое наших военных получили ранения", - констатировали в штабе АТО.

Как сообщал MIGnews.com.ua, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции продолжила обостряться.

Теги материала: АТО, обстрел, боевики, ВСУ
Новости СМИ2
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