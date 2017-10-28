Штаб АТО: Двое украинских военнослужащих получили ранения

MIGnews.com.ua

За субботу, 28 октября, в районе проведения антитеррористической операции основная активность российских незаконных формирований фиксировалась на Донецком направлении, двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Так, ночью враг с противотанкового гранатомета и пулеметов обстрелял наши позиции неподалеку Зайцево. Украинские военные преобладающим огнем заставили противника к тишине. К сожалению, в результате этого противостояния двое наших защитников получили ранения", - говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, уже днем ​​боевики дважды били из пехотного вооружения по защитникам Авдеевки, а вооружение БМП применяли на подступах к Пескам.

В то же время на Приморском направлении оккупанты около полудня обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт сил АТО у Павлополя. Также под вражеский огонь из вооружения БМП попали украинские позиции неподалеку Трехизбенки, что на Луганском направлении.

"Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования 7 раз нарушили перемирие. В ответ Вооруженные Силы Украины 6 раз применяли оружие на поражение. В результате боевых действий двое наших военных получили ранения", - констатировали в штабе АТО.