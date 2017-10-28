В Киеве неизвестные ворвались в "Сушию" и расстреляли посетителя

В субботу, 28 октября, в Киеве произошла стрельба в популярном ресторане "Сушия" на улице Коновальца, 44, в результате происшествия пострадал человек, передает Информатор.
Сообщается, что инцидент произошел около 19:30. Согласно опубликованной информации, в заведение возле станции метро "Печерская" ворвались двое мужчин кавказской внешности и стали стрелять в посетителя.
На данный момент известно, что мужчина выжил, однако его состояние неизвестно, к месту происшествия выехала скорая. Также сообщаются некоторые приметы стрелявших: черные джинсы и темные волосы.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Харькове местный житель устроил беспорядочную стрельбу с балкона, а видео происходящего выложил в сеть.
На данный момент злоумышленник доставлен в отдел полиции, а следствие по делу продолжается. Пистолет, из которого велась стрельба, отправили на экспертизу.