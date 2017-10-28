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СЦКК: Боевики обстреляли жилые районы поселка Водяное
28.10.2017 19:35

СЦКК: Боевики обстреляли жилые районы поселка Водяное

В субботу, 28 октября, украинская сторона Совместного центра координации и контроля на линии разграничения (СЦКК) сообщает, что в полдень незаконные вооруженные формирования отдельных районов Донецкой области обстреляли жилые районы поселка Водяное, передает пресс-служба Министерства обороны. 

Известно, что позиции подразделений Вооруженных Сил Украины в зоне антитеррористической операции на Донбассе, расположенные на окраине населенного пункта Водяное вблизи Мариуполя, поддерживаемые Россией террористы обстреляли из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметра. 

"В результате указанных обстрелов пострадали здания мирных жителей поселка Водяное", - констатировали в СЦКК.

Как сообщал MIGnews.com.ua, представители незаконных вооруженных формирований пытаются заставить наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ свернуть работу на донецком направлении. 

Теги материала: боевики, обстрел, атака, ВСУ
Новости СМИ2
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