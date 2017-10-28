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В Киеве полиция ворвалась в ночной клуб: обнаружены наркотики, более 40 человек задержано
28.10.2017 18:56

В Киеве полиция ворвалась в ночной клуб: обнаружены наркотики, более 40 человек задержано  Фоторепортаж

В ночь с пятницы 27 октября на субботу 28 октября, в Киеве произошел полицейский рейд  в ночном клубе Jugendhub, где проходила вечеринка "Головная боль". Об этом сообщили владельцы заведения, а также подтвердил представитель юридической компании "Миллер" Маси Найем.

По словам владельцев, около двух часов ночи в помещение клуба ворвались люди в форме с надписью "Полиция" и в масках с оружием, документы никому не предъявили.

Без объяснения причин представители правоохранительных органов устроили обыск среди посетителей вечеринки. Они выворачивали всем карманы, били посетителей, а потом стали проверять мужчин на предмет уклонения от военной службы увозить вывозить.

"Без разбора положили всех людей на пол. настроены были очень решительно, агрессивно. После того, как всех положили начался обыск. Если кто-то двигался, если им не нравился твой взгляд или что-то подобное - полиция сразу прибегала к силе (посетителей били берцами в живот, по спине, угрожали оружием, некоторым досталось прикладами автоматов по лицу). По мере заполнения от клуба отъезжали забитые автобусы - некоторые ехали в военкомат, некоторые на Герцена, 9", - говорится в сообщении Маси Найема.

В сети сообщают, что после облавы полицейские собрали около 30 человек из числа посетителей вечеринки, в которых во время обыска ничего не нашли, и отвезли в военкомат на ул. Оросительной, 17а. Некоторые находятся там и до сих пор. 

"Сейчас многие еще в военкомате. Их там держат уже с 3-ночи. Студентов вроде отпустили, а у остальных требуют пройти медосмотр и забрать повестку на руки. На выходе плотно стоят солдаты, чтобы уйти необходимо их растолкать, они грозятся что будут расценивать это как нападение", - пояснил юрист.

Позднее в пресс-службе Нацполиции сообщили, что во время обыска в ночном клубе Jugendhub в Киеве полиция обнаружила 11 несовершеннолетних  посетителей, а также 32 мужчин, которые уклоняются от призыва на срочную службу.

По результатам проверки собранные сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве начато уголовное производство по ч. 1 ст. 317 (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В рамках досудебного расследования в ночь на 28 октября правоохранители в помещении ночного развлекательного заведения провели санкционированный обыск.

В ходе обыска также дополнительно зафиксировано, что ночное развлекательное заведение функционирует без каких-либо разрешительных документов и находится в аварийном состоянии. В помещении нарушены нормы противопожарной безопасности, отсутствуют средства для тушения пожаров и не работают санузлы. По этим фактам проводится дополнительная проверка.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, заместителя городского головы Вышгорода задержали за незаконное хранение и распространение наркотиков.

Теги материала: Киев, полиция, рейд, наркотики
Новости СМИ2
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