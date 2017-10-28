Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
В Киеве загорелся МАФ с морепродуктами
28.10.2017 15:27

В Киеве загорелся МАФ с морепродуктами

В Киеве произошел пожар на улице Светлицкого в Подольском районе, о пострадавших данных нет, сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Прямо сейчас горит объект малой архитектурной формы (МАФ) по улице Светлицкого, 30/20", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации издания, на место уже прибыли бойцы пожарной охраны Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. О пострадавших пока не сообщается.

Пользователи соцсети отреагировали с юмором, прокомментировав фото словами "просто коптят рыбу".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киеве горело общежитие для переселенцев, в результате чего у здания обрушилась крыша, люди пережидают происшествие под дождем на улице.

Теги материала: Киев, рыба, МАФ, пожар
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Важное
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Теракт в Киеве: Мосийчук пожаловался на состояние здоровья
Важное
Теракт в Киеве: Мосийчук пожаловался на состояние здоровья  Фоторепортаж
В центре столицы машина сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте
Важное
В центре столицы машина сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте  Фоторепортаж
В результате взрыва на заводе в Иране погибли шесть человек
Важное
В результате взрыва на заводе в Иране погибли шесть человек
Под Винницей на ходу сгорел автобус
Важное
Под Винницей на ходу сгорел автобус  Фоторепортаж
В Киеве водитель Porsche протаранил четыре автомобиля
Важное
В Киеве водитель Porsche протаранил четыре автомобиля  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
Эксклюзив  Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было
28.10.2017
Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика