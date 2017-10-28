В Киеве загорелся МАФ с морепродуктами

MIGnews.com.ua

В Киеве произошел пожар на улице Светлицкого в Подольском районе, о пострадавших данных нет, сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.

"Прямо сейчас горит объект малой архитектурной формы (МАФ) по улице Светлицкого, 30/20", - говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации издания, на место уже прибыли бойцы пожарной охраны Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. О пострадавших пока не сообщается.

Пользователи соцсети отреагировали с юмором, прокомментировав фото словами "просто коптят рыбу".