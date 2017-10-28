Шкиряк: Исков от Мормиля к МВД никогда не было

MIGnews.com.ua

Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк назвал неправдивой информацию о судебном деле бывшего сотрудника МВД Михаила Мормиля, который стал жертвой взрыва в Соломенском районе столицы Украины, в отношении Министерства. Такое заявление советник министра внутренних дел сделал в комментарии украинскому телеканалу NewsOne .

Шкиряк заявил, что информация о том, что Мирмиль якобы судился с Министерством внутренних дел - полный бред.

"Мы уже не единожды говорили и сегодня вы можете увидеть официальное заявление Министерства внутренних дел: никаких исков от Мормиля к МВД никогда не было", - сказал Зорян Шкиряк, добавив, что Мормиль являлся юристом департамента юридического обеспечения Министерства внутренних дел, однако решение по увольнению принял сам, объяснив это состоянием здоровья.

"Больше того, он снял погоны и не согласился далее продолжать работу в министерстве в качестве госслужащего", - подытожил Шкиряк.