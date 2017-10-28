Под Донецком мужчина взорвал гранату в кафе, есть пострадавшие

Сотрудники полиции Донецкой области провели задержание мужчины, подорвавшего в помещении местного кафе в Константиновке гранату, вследствие чего были ранены два человека. Об инциденте сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
По информации правоохранителей, около 00:30 в субботу, 28 октября, в местное отделение полиции поступило сообщение из больницы о двух гражданах Украины 1987 и 1986 года рождения, которые обратились к врачам за помощью из-за полученных осколочных ранений.
Опросив очевидцев и пострадавших, полицейские выяснили, что мужчины были ранены около местного развлекательного заведения, расположенного в Константиновке по улице Белоусова. Когда на место преступления прибыла группа быстрого реагирования, ей удалось задержать неизвестного мужчину, возрастом 33 года, который во время конфликта достал гранату и бросил ее в сторону противников.
Помимо этого, во время обыска у подозреваемого, сотрудники полиции выявили еще два взрывоопасных предмета и фрагмент запала от гранаты РГД-5. До этому факту полицейские открыли уголовное производство по статье "хулиганство".
Как сообщал MIGnews.com.uа, в ФСБ заявили, что украинец устроил перестрелку во время попытки незаконного пересечения границы с Российской Федерацией. В ведомстве добавили, что мужчина пытался отстреляться и скрыться на территории Украины при задержании.