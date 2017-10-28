Во Львовской области от удара тока скончались два человека

MIGnews.com.ua

Около села Загорочко Жидачевского района Львовской области возле электрической опоры были найдены тела двоих человек, которые погибли. О происшествии сообщила пресс-служба профильного комитета Львовской городской государственной администрации на официальном сайте.

По информации пресс-службы, инцидент произошел в поздним вечером в пятницу, 27 октября, а жертвами стали 33-летний и 38-летний жители района.

"Вчера в 22:15 вблизи села Загорочко Жидачевского района у электрической опоры (линия 10 кВ), найдено два тела: 1984 года рождения, житель села Загорочко и 1979 года - житель села Садки", рассказали в департаменте.

Предварительно было установлено, что причиной гибели стало поражение электрическим током.