Во Львовской области от удара тока скончались два человека

Около села Загорочко Жидачевского района Львовской области возле электрической опоры были найдены тела двоих человек, которые погибли. О происшествии сообщила пресс-служба профильного комитета Львовской городской государственной администрации на официальном сайте.
По информации пресс-службы, инцидент произошел в поздним вечером в пятницу, 27 октября, а жертвами стали 33-летний и 38-летний жители района.
"Вчера в 22:15 вблизи села Загорочко Жидачевского района у электрической опоры (линия 10 кВ), найдено два тела: 1984 года рождения, житель села Загорочко и 1979 года - житель села Садки", рассказали в департаменте.
Предварительно было установлено, что причиной гибели стало поражение электрическим током.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, юноша возрастом 18 лет получил 80% ожогов тела во время того, как делал фото на крыше электропоезда под столицей Украины. Инцидент случился на территории железнодорожной станции Квитневе, Броварского района Киевской области.