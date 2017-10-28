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Во Львовской области от удара тока скончались два человека
28.10.2017 12:46

Во Львовской области от удара тока скончались два человека

Около села Загорочко Жидачевского района Львовской области возле электрической опоры были найдены тела двоих человек, которые погибли. О происшествии сообщила пресс-служба профильного комитета Львовской городской государственной администрации на официальном сайте.

По информации пресс-службы, инцидент произошел в поздним вечером в пятницу, 27 октября, а жертвами стали 33-летний и 38-летний жители района.

"Вчера в 22:15 вблизи села Загорочко Жидачевского района у электрической опоры (линия 10 кВ), найдено два тела: 1984 года рождения, житель села Загорочко и 1979 года - житель села Садки", рассказали в департаменте.

Предварительно было установлено, что причиной гибели стало поражение электрическим током.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, юноша возрастом 18 лет получил 80% ожогов тела во время того, как делал фото на крыше электропоезда под столицей Украины. Инцидент случился на территории железнодорожной станции Квитневе, Броварского района Киевской области. 

Теги материала: смерть, ток, Львов, удар, ОДА
Новости СМИ2
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