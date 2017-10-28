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Теракт в Киеве: Мосийчук пожаловался на состояние здоровья
28.10.2017 12:21

Теракт в Киеве: Мосийчук пожаловался на состояние здоровья  Фоторепортаж

Народный депутат Украины от Радикальной партии Игорь Мосийчук, получивший ранение вследствие взрыва около здания телеканала "Эспрессо" в Киеве, сообщил о своем самочувствии, написав об этом на своей странице в социальной сети Facebook.

Так, в своей записи нардеп пожаловался на довольно сильную боль, прикрепив собственные снимки на больничной кровати. А также поблагодарил людей, которые его поддерживают и переживают за его состояние.

"Ночь пережил с огромными болями в спине, руке и ноге. Больше всего донимает почти онемевшая нога, в которой сидит еще пять осколков. Спасибо всем кто меня поддерживает", - написал депутат на своей странице.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Украины Игорь Мосийчук дал показания сотрудникам Службы безопасности по теракту возле телеканала "Эспрессо" в Киеве, который произошел 25 октября. Парламентарий выразил уверенность, что заказчики теракта "сидят в Москве, а исполнители где-то ходят среди нас".

Теги материала: теракт, Киев, покушение, ранение, боль, нардеп, депутат
Новости СМИ2
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