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В центре столицы машина сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте
28.10.2017 10:57

В центре столицы машина сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте  Фоторепортаж

Житель Киева, пребывая в нетрезвом состоянии, стал участником дорожно-транспортного происшествия и попал под колеса легкового автомобиля, во время того, как переходил дорогу не в специально установленном месте, передает Киев Оперативный.

Известно, что авария случилась в Киеве  посреди улицы Полярной.

"Улица Полярная, 3: очень пьяный молодой человек решает перейти дорогу. Нет, не по правилам, а так как ему захотелось - прямо посреди дороги", - говорится в сообщении издания в социальной сети.

Кроме того, подчеркивается, что пешеход чуть не был сбит грузовым автомобилем, который, к счастью, сумел его объехать.

"Водитель грузовика успел объехать пешехода, а вот водитель Suzuki не успел. Произошло столкновение, в результате которого пешеход получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован в больницу", - уточнили очевидцы.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 26 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в котором разбились четыре машины. Renault от удара перевернулся, а Porsche развернуло. Автомобили получили сильные механические повреждения. 

Теги материала: авария, ДТП, пешеход, травма, Киев, алкогольное опьянение
Новости СМИ2
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