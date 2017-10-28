В центре столицы машина сбила пешехода, переходящего дорогу в неположенном месте

Житель Киева, пребывая в нетрезвом состоянии, стал участником дорожно-транспортного происшествия и попал под колеса легкового автомобиля, во время того, как переходил дорогу не в специально установленном месте, передает Киев Оперативный.
Известно, что авария случилась в Киеве посреди улицы Полярной.
"Улица Полярная, 3: очень пьяный молодой человек решает перейти дорогу. Нет, не по правилам, а так как ему захотелось - прямо посреди дороги", - говорится в сообщении издания в социальной сети.
Кроме того, подчеркивается, что пешеход чуть не был сбит грузовым автомобилем, который, к счастью, сумел его объехать.
"Водитель грузовика успел объехать пешехода, а вот водитель Suzuki не успел. Произошло столкновение, в результате которого пешеход получил серьезные травмы и был срочно госпитализирован в больницу", - уточнили очевидцы.
Как сообщал MIGnews.com.uа, 26 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в котором разбились четыре машины. Renault от удара перевернулся, а Porsche развернуло. Автомобили получили сильные механические повреждения.