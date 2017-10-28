В результате взрыва на заводе в Иране погибли шесть человек

MIGnews.com.ua

Минимум шесть человек скончались из-за взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в городе Рей в Ираке неподалеку Тегерана, который случился в пятницу, 27 октября, сообщает Reuters , ссылаясь на информацию местного телеканала.

Издание отмечает, что помимо шести погибших, еще два человека получили травмы.

"Шесть рабочих погибли, двое пострадали. Сейчас огонь находится под контролем, и другие корпуса на нефтеперерабатывающем заводе не подверглись воздействию (огня - ред.)", - прокомментировал происшествие губернатор города.

Подчеркивается, что причиной взрыва и в последствии пожара стали технические проблемы и утечка масла на территории завода. При этом начальник спасательной службы города Пир Хоссейн Коливанд добавил, что двое пострадавших работников были доставлены в клинику, где сейчас пребывают в критическом состоянии, так как получили 90% ожогов тела.