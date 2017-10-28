Штаб АТО: Вследствие огневого противостояния был ранен украинский военный

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В конце прошедших суток, 27 октября, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции продолжила обостряться. На приморском направлении боевики все чаще используют оружие, запрещенное мирными договоренностями. О соответствующем факте сообщил пресс-центр штаба АТО на официальной странице в социальной сети Facebook.

По информации пресс-центра, в течение прошлых суток на протяжении нескольких часов незаконные вооруженные формирования осуществляли обстрел из артиллерии калибра 122 миллиметра, 82-миллиметровых минометов, пулеметов по позициям украинских военнослужащих около Широкино. Военные ВС Украины огнем с пехотного вооружения отвечали врагу, вследствие данного противостояния был ранен один украинский военнослужащий.

Помимо этого, в конце суток под минометным огнем снова оказались укрепления сил АТО у Водяного. А на подступах к Марьинки оккупанты дважды обстреляли украинских защитников из гранатометов.

На донецком же направлении ночью боевики три раза открывали огонь из пехотного вооружения в районе Зайцевого. Из этого оружия также были обстреляны окрестности Мироновского и Авдеевской промзоны.

На луганском направлении противник на протяжении около часа из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов бил по опорным пунктам ВС Украины неподалеку Трехизбенки.

В общем, за прошедшие сутки боевики 19 раз нарушили мирные договоренности в зоне АТО, украинская армия 16 раз применяла вооружение на поражение противника. В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.