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Штаб АТО: Вследствие огневого противостояния был ранен украинский военный
28.10.2017 08:31

Штаб АТО: Вследствие огневого противостояния был ранен украинский военный  Видеорепортаж

В конце прошедших суток, 27 октября, ситуация в зоне проведения антитеррористической операции продолжила обостряться. На приморском направлении боевики все чаще используют оружие, запрещенное мирными договоренностями. О соответствующем факте сообщил пресс-центр штаба АТО на официальной странице в социальной сети Facebook.

По информации пресс-центра, в течение прошлых суток на протяжении нескольких часов незаконные вооруженные формирования осуществляли обстрел из артиллерии калибра 122 миллиметра, 82-миллиметровых минометов, пулеметов по позициям украинских военнослужащих около Широкино. Военные ВС Украины огнем с пехотного вооружения отвечали врагу, вследствие данного противостояния был ранен один украинский военнослужащий.

Помимо этого, в конце суток под минометным огнем снова оказались укрепления сил АТО у Водяного. А на подступах к Марьинки оккупанты дважды обстреляли украинских  защитников из гранатометов.

На донецком же направлении ночью боевики три раза открывали огонь из пехотного вооружения в районе Зайцевого. Из этого оружия также были обстреляны окрестности Мироновского и Авдеевской промзоны.

На луганском направлении противник на протяжении около часа из вооружения БМП, гранатометов и пулеметов бил по опорным пунктам ВС Украины неподалеку Трехизбенки.

В общем, за прошедшие сутки боевики 19 раз нарушили мирные договоренности в зоне АТО, украинская армия 16 раз применяла вооружение на поражение противника. В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

 

Как сообщал MIGnews.com.ua, 27 октября, незаконные вооруженные формирования продолжили осуществлять обстрел позиций украинских военных, в результате чего за день пострадал один военнослужащий ВС Украины.

Теги материала: обстрел, АТО, сутки, боевики, ранения
Новости СМИ2
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