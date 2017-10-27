Смертельное ДТП в Польше: консул рассказал о состоянии пострадавших украинцев

MIGnews.com.ua

Трое уроженцев Украины, ранее попавшие в дорожно-транспортное происшествие в южной части Польши, были травмированы и в текущее время помещены в госпиталь. О состоянии пострадавших украинцев рассказал консул Генерального консульства Украины в Кракове Сергей Царук на запрос Укринформа .

“Трое пострадавших украинцев находятся в госпитале, работодатель обеспечивает их лечение. Их травмы не очень серьезны”, - рассказал журналистам консул.

Царук также подчеркнул, что люди, которые пострадали в аварии, оказались мужчинами, которые работали на территории Польши. По состоянию на сегодня, им оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на территории Польши в пятницу, 27 октября, случилось дорожно-транспортное происшествие , в котором столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, вследствие чего скончались двое жителей Украины.