Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Смертельное ДТП в Польше: консул рассказал о состоянии пострадавших украинцев
27.10.2017 21:57

Смертельное ДТП в Польше: консул рассказал о состоянии пострадавших украинцев

Трое уроженцев Украины, ранее попавшие в дорожно-транспортное происшествие в южной части Польши, были травмированы и в текущее время помещены в госпиталь. О состоянии пострадавших украинцев рассказал консул Генерального консульства Украины в Кракове Сергей Царук на запрос Укринформа.

“Трое пострадавших украинцев находятся в госпитале, работодатель обеспечивает их лечение. Их травмы не очень серьезны”, - рассказал журналистам консул.

Царук также подчеркнул, что люди, которые пострадали в аварии, оказались мужчинами, которые работали на территории Польши. По состоянию на сегодня, им оказывается медицинская помощь в полном объеме.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на территории Польши в пятницу, 27 октября, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, вследствие чего скончались двое жителей Украины.

Позже стало известно, что вследствие дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в пятницу, 27 октября в Силезском воеводстве на территории Польши скончался один гражданин Украины возрастом 47 лет, еще трое были травмированы. Соответствующую информацию предоставил официальный  представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич . 

Теги материала: авария, консул, ДТП, смерть, пострадавшие, травма
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Смертельное ДТП в Польше: в МИДе уточнили информацию о погибших украинцах
Важное
Смертельное ДТП в Польше: в МИДе уточнили информацию о погибших украинцах
В результате масштабной аварии в Польше погибли двое украинцев, пятеро госпитализированы
Важное
В результате масштабной аварии в Польше погибли двое украинцев, пятеро госпитализированы  Фоторепортаж
Под Винницей на ходу сгорел автобус
Важное
Под Винницей на ходу сгорел автобус  Фоторепортаж
В Венесуэле пассажирский автобус попал в ДТП: погибли девять человек
Важное
В Венесуэле пассажирский автобус попал в ДТП: погибли девять человек
Во Львовской области на шахте произошло обрушение: пострадали три человека
Важное
Во Львовской области на шахте произошло обрушение: пострадали три человека
В Киеве водитель Porsche протаранил четыре автомобиля
Важное
В Киеве водитель Porsche протаранил четыре автомобиля  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика