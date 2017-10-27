Штаб АТО: За день был ранен один украинский военнослужащий

MIGnews.com.ua

В пятницу, 27 октября, незаконные вооруженные формирования продолжили осуществлять обстрел позиций украинских военных, в результате чего за день пострадал один военнослужащий ВС Украины. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на официальной странице в социальной сети Facebook.

Так, на донецком направлении боевики два раза обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов позиции сил АТО в зоне Авдеевской промзоны. Украинские военнослужащие огнем из пехотного вооружения жестко подавляли активность боевиков.

На приморском же направлении российско-оккупационные войска минимум 39 раз выпустили мины калибра 82 мм по позициям украинской армии около Водяного. Под огонь из этого же оружия попали опорные пункты у Широкино. А около 15:00 противник обстрелял из 120-мм минометов гражданские дома в поселке Широкино.