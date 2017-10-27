Смертельное ДТП в Польше: в МИДе уточнили информацию о погибших украинцах

Вследствие дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в пятницу, 27 октября в Силезском воеводстве на территории Польши скончался один гражданин Украины возрастом 47 лет, еще трое были травмированы. Соответствующую информацию предоставил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в комментарии изданию Интерфакс-Украина.
Он также отметил, что консул Украины уже установил связь с семьями всех пострадавших в аварии.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на территории Польши в пятницу, 27 октября, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись микроавтобус и грузовой автомобиль, вследствие чего скончались двое жителей Украины, а еще пятеро человек были госпитализированы в тяжелом состоянии. Погибших и пострадавших из автомобилей пришлось извлекать сотрудникам спасательной службы. На месте аварии скончались водитель и один пассажир, еще пятеро человек были доставлены в реанимационное отделение ближайшей клиники, их состояние оценивается как тяжелое.