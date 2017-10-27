Смертельное ДТП в Польше: в МИДе уточнили информацию о погибших украинцах

MIGnews.com.ua

Вследствие дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в пятницу, 27 октября в Силезском воеводстве на территории Польши скончался один гражданин Украины возрастом 47 лет, еще трое были травмированы. Соответствующую информацию предоставил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич в комментарии изданию Интерфакс-Украина .

Он также отметил, что консул Украины уже установил связь с семьями всех пострадавших в аварии.