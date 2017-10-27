В супермаркете в Днепре мужчина разбил алкоголя на 2 тысячи

MIGnews.com.ua

В одном из супермаркетов города Днепр мужчина разбил витрину с алкоголем, чем нанес ущерб на 2 тысячи гривен. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепра.

Сообщается, что в отделение полиции поступило сообщение от представителя одной из торговых сетей, который рассказал, что в отделе из магазина неизвестный мужчина разбивает витрины. Прибыв на место инцидента, правоохранители заметили в торговом зале 36-летнего мужчину, который на тот момент уже был задержан сотрудниками охранной службы магазина. Также были обнаружены десятки разбитых бутылок из-под вина и виски.

Опросив очевидцев, полицейские выяснили, что мужчина зашел в магазин и на протяжении почти трех часов ходил без всякой цели. Затем нарушитель неожиданно стал бить бутылки с алкогольной продукцией. Мужчина не объяснил своего поступка, вел себя неадекватно.

Стоит отметить, что всего неизвестный разбил алкогольной продукции на более чем две тысячи гривен.