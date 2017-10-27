В супермаркете в Днепре мужчина разбил алкоголя на 2 тысячи

В одном из супермаркетов города Днепр мужчина разбил витрину с алкоголем, чем нанес ущерб на 2 тысячи гривен. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Днепра.
Сообщается, что в отделение полиции поступило сообщение от представителя одной из торговых сетей, который рассказал, что в отделе из магазина неизвестный мужчина разбивает витрины. Прибыв на место инцидента, правоохранители заметили в торговом зале 36-летнего мужчину, который на тот момент уже был задержан сотрудниками охранной службы магазина. Также были обнаружены десятки разбитых бутылок из-под вина и виски.
Опросив очевидцев, полицейские выяснили, что мужчина зашел в магазин и на протяжении почти трех часов ходил без всякой цели. Затем нарушитель неожиданно стал бить бутылки с алкогольной продукцией. Мужчина не объяснил своего поступка, вел себя неадекватно.
Стоит отметить, что всего неизвестный разбил алкогольной продукции на более чем две тысячи гривен.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, полиция задержала мужчину и женщину, которые подозреваются в краже 19 пачек сливочного масла на сумму 1500 гривен в одном из столичных супермаркетов. Известно, что они спрятали масло в сумку и пытались пройти мимо кассы. Злоумышленников задержали охранники супермаркета и вызвали полицию.