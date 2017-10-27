Хуг: За неделю на Донбассе режим прекращения огня нарушили более 3 тысяч раз

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали на Донбассе свыше 3 тысяч случаев нарушения прекращения огня в течение недели. Об этом сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, пишет РБК-Украина.
"На прошлой неделе СММ ОБСЕ в Украине зафиксировала 3 286 нарушений режима прекращения огня. Все они были совершены сторонами, которые обязались больше не совершать таких нарушений", - заявил Хуг.
Он также рассказал, что наблюдатели на прошлой неделе 86 раз зафиксировала вооружение, которое было расположено с нарушениями линий отвода. В частности, 32 подобных случая были зафиксированы на подконтрольных Украины территориях и 54 - в оккупированных районах. Кроме того, наблюдатели фиксировали наличие мин вдоль всей линии соприкосновения.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала во время мониторинга 14 реактивных систем залпового огня и 19 танков под оккупированным Миусинском Луганской области.