СБУ: Заммэра Вышгорода попался на сбыте наркотиков

MIGnews.com.ua

Заместителя городского головы Вышгорода задержали за незаконное хранение и распространение наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По полученным данным, чиновника также подозревают в хищении бюджетных средств.

"Чиновник совместно со служащими городского совета причастен к незаконному завладению бюджетными средствами, выделенными на выполнение ремонтных работ в жилых домах районного центра", - сообщили в спецслужбе.

В частности, правоохранители задокументировали, что в акты приема выполненных работ в 2016-2017 годах вносились завышенные данные об объемах и стоимости проведенных ремонтов.

Часть выделенных из бюджета средств перечислялась на счета фиктивных предприятий и присваивалась злоумышленниками, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что работники спецслужбы провели в рамках этого дела обыски по месту жительства и в офисах фигурантов дел и изъяли финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, подтверждающие факт незаконного завладения государственными средствами. Кроме того, у заместителя мэра нашли наркотики.

"В частной столичной и арендованной в Вышгороде заместителем городского головы квартирах оперативники спецслужбы изъяли кокаин, амфетамин и марихуану. Ранее были задокументированы попытки реализации должностным лицом наркотиков", - отметили в СБУ.