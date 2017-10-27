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Под Винницей на ходу сгорел автобус
27.10.2017 14:42

Под Винницей на ходу сгорел автобус  Фоторепортаж

На территории Винницкой области по ходу автомобильной дороги Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка в пути произошло возгорание пассажирского автобуса. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

Отмечается, что прибывшие на место возгорания сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям выяснили, что воспламенился автобус марки "Isuzu" на иностранных номерах, а загорелось транспортное средство во время передвижения.

Спасатели добавили, что, к счастью, в результате пожара, никто не пострадал, так как пассажиров на момент происшествия в автобусе не было, а водителю удалось спастись.

В нынешнее время в ГСЧС устанавливается причина и обстоятельства возгорания.

Как сообщал MIGnews.com.uа,в Харькове на территории стоянки частного автомобильного салона случилось возгорание, в результате которого сгорели четыре машины марки "BMW".  Чтобы ликвидировать возгорание ГСЧС привлекла три пожарно-спасательные службы на автоцистернах и 15 человек личного состава. 

Теги материала: пожар, возгорание, автобус, дым, огонь, авария
Новости СМИ2
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