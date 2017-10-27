Под Винницей на ходу сгорел автобус

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На территории Винницкой области по ходу автомобильной дороги Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка в пути произошло возгорание пассажирского автобуса. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

Отмечается, что прибывшие на место возгорания сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям выяснили, что воспламенился автобус марки "Isuzu" на иностранных номерах, а загорелось транспортное средство во время передвижения.

Спасатели добавили, что, к счастью, в результате пожара, никто не пострадал, так как пассажиров на момент происшествия в автобусе не было, а водителю удалось спастись.

В нынешнее время в ГСЧС устанавливается причина и обстоятельства возгорания.