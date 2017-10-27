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Наблюдатели ОБСЕ обнаружили танки и "Грады" боевиков
27.10.2017 13:54

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили танки и "Грады" боевиков

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала во время мониторинга 14 реактивных систем залпового огня и 19 танков под оккупированным Миусинском Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

По полученным данным, беспилотник наблюдателей зафиксировал, что 23 октября РСЗО неустановленного типа. Они находились в 6 км к юго-востоку от временно оккупированного Миусинска и в 62 км к юго-западу от Луганска.

В СММ подчеркнули, что местонахождение вооружения является нарушением соответствующих линий отвода.

Также сообщается, что к юго-востоку от Миусинска.находились 22 гаубицы (10 самоходных и 12 буксируемых, - ред.), 19 танков неустановленного типа и почти 100 бронированных машин военного типа примерно в 6 км к юго-востоку от Миусинска.

"25 октября команда СММ видела три танка, один Т-64 и два Т-72, на грузовых платформах, которые следовали в северном направлении в Луганске. Наблюдатели отметили, что грузовые платформы везли танки на станцию технического обслуживания, расположенную через дорогу от центрального автовокзала", - отметили в ОБСЕ.

Как сообщал MIGnews.com.ua, украинская сторона Совместного центра контроля и координации режима прекращения заявила, что представители незаконных вооруженных формирований пытаются заставить наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ свернуть работу на донецком направлении.

Теги материала: ОБСЕ, Донбасс, боевики, вооружение
Новости СМИ2
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