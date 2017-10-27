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В Киеве мать оставила младенца возле вокзала и ушла развлекаться
27.10.2017 13:19

В Киеве мать оставила младенца возле вокзала и ушла развлекаться  Фоторепортаж

Киевские правоохранители нашли женщину, оставившую девятимесячного ребенка около станции метро "Вокзальная". Об инциденте рассказала пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киева.

По информации полицейских, мать оставила ребенка около входа в метро и пошла распивать спиртные напитки. Ребенка лежащего на ступеньках заметили случайные прохожие, которые и донесли его в отделение полиции на станции "Киев-Пассажирский". Полицейские разыскали маму ребенка и в текущий момент решают вопрос о привлечении ее к ответственности.

"Прохожие рассказали, что на площади Вокзальной заметили женщину с ребенком в одной руке и бутылкой пива в другой. Она вела себя неадекватно. Когда же очевидцы проходили мимо вход в метро во второй раз, - увидели брошенного ребенка", - добавили представители полиции.

Полицейским удалось найти женщину за полтора часа. Поговорив с ней, правоохранители выяснили, что младенец якобы мешал матери возрастом 25 лет, приехавшей в столицу Украины из Херсонской области с целью отдыха и употребления алкогольных напитков.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в Тернопольской области под колесами грузового автомобиля марки ГАЗ-3307 скончался десятилетний ребенок, ехавший на велосипеде. В полиции отметили, что мальчик, выехав с собственного двора, ударился о правый бок автомобиля  и упал под правое заднее колесо молоковоза.

Теги материала: полиция, Ребенок, розыск, младенец, мать
Новости СМИ2
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