В Венесуэле пассажирский автобус попал в ДТП: погибли девять человек

MIGnews.com.ua

Пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в Венесуэле, сообщает издание El Universal .

В результате аварии погибли девять человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

Стоит отметить, что ДТП произошло в городе Калабосо штат Гуарико.

На месте аварии работали местные пожарные бригады. Также там присутствовали представители Боливарианской национальной милиции Венесуэлы.

В настоящее время причина аварии остается неизвестной.