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В Венесуэле пассажирский автобус попал в ДТП: погибли девять человек
27.10.2017 11:22

В Венесуэле пассажирский автобус попал в ДТП: погибли девять человек

Пассажирский автобус попал в дорожно-транспортное происшествие в Венесуэле, сообщает издание El Universal.

В результате аварии погибли девять человек, еще 28 получили травмы различной степени тяжести.

Стоит отметить, что ДТП произошло в городе Калабосо штат Гуарико.

На месте аварии работали местные пожарные бригады. Также там присутствовали представители Боливарианской национальной милиции Венесуэлы.

В настоящее время причина аварии остается неизвестной.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса "Эталон" сообщением "Херсон-Киев" и автомобиля "АЗЛК-2140" произошло в Николаевской области. В результате аварии один человек погиб.

Теги материала: Венесуэла, ДТП, автобус
Новости СМИ2
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