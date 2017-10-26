В Кении на повторных выборах произошла стрельба: есть жертвы

MIGnews.com.ua

В четверг, 26 октября, в Кении в ходе повторных выборов президента от огнестрельных ранений погибли по меньшей мере трое оппозиционных демонстрантов, сообщает РБК-Украина .

По данным истчоника, столкновения правоохранителей с демонстрантами произошли в нескольких городах, в частности в Найроби, Момбасе и Кисуму, которые считаются оплотами оппозиции.

Стои отметить, что демонстранты зажигали костры, блокировали дороги и бросали камни.

В свою очередь полиция распыляла слезоточивый газ и открывала огонь в воздух.

По данным кенийской избирательной комиссии, участки для голосования открылись в большей части страны, но из-за "вызовов безопасности" голосование в четырех районах пришлось перенести на 28 октября.