В центре Донецка прогремел взрыв: есть пострадавшие

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В четверг, 17 октября, в центре Донецка прогремел взрыв, в результате чего повреждены десятки оконных блоков жилого дома на нескольких этажах, сообщает Корреспондент.

Стоит отметить, что инцидент произошел на втором этаже дома по улице Красноармейская, 84.

По данным источника, спасатели вынесли из здания пятерых пострадавших, среди которых оказалось двое детей.

"На данный момент есть пятеро пострадавших. Из них – двое детей, восемь и четыре с половиной года", - уточнили в "Минздраве ДНР".

Среди пострадавших есть 17-летняя девушка. Она доставлена в Институт неотложной и восстановительной хирургии им. Гусака с ожогом 98% поверхности тела.

По предварительным данным, в доме произошел взрыв бытового газа. На месте инцидента работают 64 спасателя и 13 единиц техники. Работы планируется вести всю ночь.