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Мужчина упал на рельсы метро на станции Героев Днепра
26.10.2017 20:29

Мужчина упал на рельсы метро на станции Героев Днепра

В четверг, 23 октября, мужчина упал на рельсы киевского метро на станции Героев Днепра, сообщает Newsone.

По данным источника, мужчина упал на рельсы и потерял сознание. Машинист поезда успел затормозить в 20 метрах от упавшего человека, а несколько пассажиров помогли вытащить мужчину на платформу.

Стоит отметить, что мужчина остался жив, но получил сильную травму головы от чего находится без сознания.

Кроме этого, работники метрополитена вызвали сотрудников скорой помощи, а окружающие оказали пострадавшему первую медицинскую помощь.


Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов Киева задержали в метрополитене молодого человека, который перевозил боеприпасы.
 

Теги материала: метро, ВИДЕО, станция, рельсы
Новости СМИ2
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