У берегов Норвегии потерпел крушение российский вертолет

В четверг, 26 октября, у берегов норвежского острова Шпицберген упал в море российский вертолет, сообщает Корреспондент.
По предварительным данным, вертолет с восемью вахтовиками-россиянами потерпел крушение в территориальных водах Норвегии вблизи Шпицбергена. Воздушное судно упало в двух-трех километрах от берега.
Стоит отметить, что вертолет мог перевозить сотрудников компании Арктикуголь.
На данный момент судьба членов экипажа неизвестна. Спасением занимаются норвежские экстренные службы.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, 21 октября, в центральном регионе Кении произошло падение вертолета с журналистами на борту в местное озеро Накуру, в результате чего погибли все пассажиры.