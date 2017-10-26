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Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Широкино из минометов, гранатометов и пулеметов
26.10.2017 18:58

Штаб: Боевики обстреляли позиции сил АТО в Широкино из минометов, гранатометов и пулеметов

Представители незаконных вооруженных формирований обстреляли позиции сил антитеррористической операции близ поселка Широкино из 82-мм минометов, различных видов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Также в штабе проинформировали о том, что на луганском направлении, в районе Троицкого, противник выпустили не менее 20 мин калибра 82-мм.

"Возле Попасной стреляли из вооружения БМП", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что на донецком направлении боевики открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки, Песков и Троицкого.

"С полуночи боевики нарушали режим прекращения огня девять раз. Украинские военные четыре раза огнем подавляли активность противника", - подчеркнули в штабе.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в зону проведения антитеррористической операции на востоке Украины передали 100 санитарных автомобилей и 30 единиц бронированной санитарной техники.

Теги материала: АТО, Донбасс, украинские военные, боевики
Новости СМИ2
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