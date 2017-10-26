В Киеве водитель Porsche протаранил четыре автомобиля

MIGnews.com.ua

В четверг, 26 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в котором разбились четыре машины, сообщает dtp.kiev.ua .

По данным источника, водитель автомобиля Porsche не справился с управлением, сначала врезался в прицеп фуры, потом в автомобиль Skoda и в микроавтобус Renault.

Стоит отметить, что Renault от удара перевернулся, а Porsche развернуло. Автомобили получили сильные механические повреждения.

Кроме этого, на место оперативно прибыла карета скорой, пострадавшим оказали медицинскую помощь. На данный момент патрульная полиция выясняет все причины и обстоятельства инцидента.