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В Киеве водитель Porsche протаранил четыре автомобиля
26.10.2017 18:45

В Киеве водитель Porsche протаранил четыре автомобиля  Фоторепортаж

В четверг, 26 октября, в Киеве на Столичном шоссе произошло ДТП, в котором разбились четыре машины, сообщает dtp.kiev.ua.

По данным источника, водитель автомобиля Porsche не справился с управлением, сначала врезался в прицеп фуры, потом в автомобиль Skoda и в микроавтобус Renault.

Стоит отметить, что Renault от удара перевернулся, а Porsche развернуло. Автомобили получили сильные механические повреждения.

Кроме этого, на место оперативно прибыла карета скорой, пострадавшим оказали медицинскую помощь. На данный момент патрульная полиция выясняет все причины и обстоятельства инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в воскресенье, 22 октября, в центре Львова автомобиль BMW сбил несовершеннолетнего пешехода.

Теги материала: ДТП, Киев, шоссе, ФОТО
Новости СМИ2
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