В Николаевской области произошло смертельное ДТП с участием автобуса и легковушки

MIGnews.com.ua

В четверг, 26 октября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса "Эталон" сообщением "Херсон-Киев", и автомобиля "АЗЛК-2140" в результате чего, один человек погиб, сообщает УНН .

Стоит отметить, что столкновение произошло на улице Юбилейной в городе Баштанка в Николаевской области.

По данным источника, в результате ДТП 67-летняя пассажирка легкового автомобиля погибла на месте происшествия, а 83-летний водитель с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение. А также телесные повреждения получила 56-летняя пассажирка автобуса”.

По факту открыто уголовное производство ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Кроме этого, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, назначено проведение соответствующих экспертиз.