Житель Харькова устроил беспорядочную стрельбу с балкона

В четверг, 26 октября, в Харькове местный житель устроил беспорядочную стрельбу с балкона, а видео происходящего выложил в сеть. Об этом сообщила глава пресс-службы управления Нацполиции в области Елена Баранник в эфире одного из украинских телеканалов.
По данным источника, в 12:20 в Киевский райотдел полиции Харькова поступило заявление о стрельбе. Кроме того, в ходе мониторинга социальных сетей и благодаря помощи журналистов полиция нашла видео этой выходки.
Стоит отметить, что в результате стрельбы пострадавших нет.
На данный момент злоумышленник доставлен в отдел полиции, а следствие по делу продолжается. Пистолет, из которого велась стрельба, отправили на экспертизу.
В полиции отметили, задержанным грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Запорожской области Екатерина Людвик сообщила, что неизвестные расстреляли в центре Запорожья автомобиль.