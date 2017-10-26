Житель Харькова устроил беспорядочную стрельбу с балкона

MIGnews.com.ua

В четверг, 26 октября, в Харькове местный житель устроил беспорядочную стрельбу с балкона, а видео происходящего выложил в сеть. Об этом сообщила глава пресс-службы управления Нацполиции в области Елена Баранник в эфире одного из украинских телеканалов.

По данным источника, в 12:20 в Киевский райотдел полиции Харькова поступило заявление о стрельбе. Кроме того, в ходе мониторинга социальных сетей и благодаря помощи журналистов полиция нашла видео этой выходки.

Стоит отметить, что в результате стрельбы пострадавших нет.

На данный момент злоумышленник доставлен в отдел полиции, а следствие по делу продолжается. Пистолет, из которого велась стрельба, отправили на экспертизу.

В полиции отметили, задержанным грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.