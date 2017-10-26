СЦКК: Боевики пытаются заставить наблюдателей ОБСЕ свернуть работу

Представители незаконных вооруженных формирований пытаются заставить наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ свернуть работу на донецком направлении. Соответствующее заявление сделала украинская сторона Совместного центра контроля и координации режима прекращения.
Согласно заявлению, обнародованному в Facebook, 23 октября 2017 года наблюдатели СММ запускали в оккупированном Донецке свой беспилотник. После запуска они услышали 4-5 очередей из стрелкового оружия по 50-100 м от того места, где они находились.
"Украинская сторона СЦКК категорически осуждает такие провокационные действия НВФ ОРДО и квалифицирует их как грубое нарушение минских договоренностей. Подчеркиваем, что такими вооруженными нападениями, НВФ ОРДО пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на донецком направлении", - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua, представители незаконных вооруженных формирований угрожали наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 12,7-мм пулеметом.