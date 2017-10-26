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Под Киевом столкнулись бензовоз и ЗИЛ: Одесская трасса заблокирована
26.10.2017 15:55

Под Киевом столкнулись бензовоз и ЗИЛ: Одесская трасса заблокирована  Фоторепортаж

Вблизи поселка Глеваха произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказалась заблокирована Одесская трасса. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

По полученным данным, столкнулись бензовоз и ЗИЛ. В результате аварии бензовоз опрокинулся на бок.

Стоит отметить, что на месте работают сотрудники патрульной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Всех водителей, которые собираются проезжать по этой трассе, искать альтернативный маршрут и быть внимательны и осторожными.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, авария с участием грузовика и маршрутного такси произошла на Кольцевой дороге в Киеве. Инцидент случился на дороге в направлении Одесской площади перед Жулянским путепроводом.

Теги материала: Киев, трасса, ДТП, бензовоз
Новости СМИ2
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