Под Киевом столкнулись бензовоз и ЗИЛ: Одесская трасса заблокирована

MIGnews.com.ua

Вблизи поселка Глеваха произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оказалась заблокирована Одесская трасса. Соответствующее сообщение было обнародовано на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

По полученным данным, столкнулись бензовоз и ЗИЛ. В результате аварии бензовоз опрокинулся на бок.

Стоит отметить, что на месте работают сотрудники патрульной полиции и Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Всех водителей, которые собираются проезжать по этой трассе, искать альтернативный маршрут и быть внимательны и осторожными.