В Финляндии поезд столкнулся с военным бронетранспортером: есть погибшие

MIGnews.com.ua

В четверг, 26 октября, в Финляндии пассажирский поезд столкнулся с военным бронетранспортером, в результате чего погибло четыре человека, сообщает УНИАН .

По данным источника, авария произошла во время военных учений на юге Финляндии.

Стоит отметить, что погибшими являлись трое военных и один пассажир поезда.

Кроме этого, еще не менее восьми человек получили ранения разной степени тяжести.

На данный момент движение поездов на этом железнодорожном участке приостановлено. Причины и обстоятельства инцидента пока не известны.