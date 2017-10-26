В Финляндии поезд столкнулся с военным бронетранспортером: есть погибшие

В четверг, 26 октября, в Финляндии пассажирский поезд столкнулся с военным бронетранспортером, в результате чего погибло четыре человека, сообщает УНИАН.
По данным источника, авария произошла во время военных учений на юге Финляндии.
Стоит отметить, что погибшими являлись трое военных и один пассажир поезда.
Кроме этого, еще не менее восьми человек получили ранения разной степени тяжести.
На данный момент движение поездов на этом железнодорожном участке приостановлено. Причины и обстоятельства инцидента пока не известны.
Как сообщал MIGnews.com.ua, одна из самых больших авиакомпаний Финляндии Finnair в пятницу 13 октября, напугав пассажиров, отправила самолет в путешествие, подобрав рейсу соответствующий праздничный номер - 666.