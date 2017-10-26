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"Киевводоканал" заявил об угрозе экологической катастрофы
26.10.2017 15:27

"Киевводоканал" заявил об угрозе экологической катастрофы

В Киеве существует угроза экологической катастрофы. Об этом заявили в пресс-службе ПАО "Киевводоканал".

По полученным данным, это произошло из-за строительных работ, которые проводили вблизи железнодорожного вокзала.

"22 октября во время строительных работ на улице Георгия Кирпы, 2-б около железнодорожного вокзала "Южный" застройщик залил бетоном канализационный коллектор диаметром 800 мм", - говорится в сообщении.

В "Киевводоканале" подчеркнули, что именно это стало причиной нарушения нормального технологического функционирования городских канализационных сетей.

Стоит отметить, что специалисты уже в течение четырех дней пытаются сделать все, чтобы не допустить экологической катастрофы.

"Для недопущения затопления сточными водами прилегающих зданий, в т.ч. железнодорожного вокзала "Южный", который и так было частично подтоплен, привокзального почтамта и других зданий и сооружений, силами работников "Киевводоканала", с привлечением спецтехники, срочно организованы работы по локализации аварийной ситуации и обустроены перекачки сточных вод по временной схеме", - сообщил заместитель главного инженера управления канализации Киева Андрей Кобзарь.

Также в "Киевводоканале" отметили, что обратились в Госархстройинспекции и Национальную полиции с требованием прекратить незаконное строительство и привлечь нарушителей к ответственности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киевэнерго заявили об угрозе отключения воды в столице.

Теги материала: Киев, Киевводоканал, катастрофа, вода
Новости СМИ2
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