Теракт в Киеве: обнародовано видео момента взрыва

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В сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва, произошедший в среду вечером, 25 октября, возле телеканала Эспрессо в Киеве. Видеоролик был обнародован на странице канала в YouTube.

На видео видно, как происходит взрыв на улице Адама Мицкевича, 10 - он раздался со стороны припаркованного транспортного средства.

Стоит отметить, что в это время мимо автомобилей как раз проходил мужчина.

Напомним, в среду вечером, 26 октября, в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала . Также в результате чрезвычайного происшествия погибли два человека - охранник нардепа и случайный прохожий.