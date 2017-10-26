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Теракт в Киеве: обнародовано видео момента взрыва
26.10.2017 13:32

Теракт в Киеве: обнародовано видео момента взрыва  Видеорепортаж

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва, произошедший в среду вечером, 25 октября, возле телеканала Эспрессо в Киеве. Видеоролик был обнародован на странице канала в YouTube.

На видео видно, как происходит взрыв на улице Адама Мицкевича, 10 - он раздался со стороны припаркованного транспортного средства.

Стоит отметить, что в это время мимо автомобилей как раз проходил мужчина.

Напомним, в среду вечером, 26 октября, в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали народный депутат Игорь Мосийчук, политолог Виталий Бала. Также в результате чрезвычайного происшествия погибли два человека - охранник нардепа и случайный прохожий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, народный депутат Олег Ляшко сообщил, что вторым погибшим в результате взрыва в Соломенском районе Киева, в результате которого пострадал народный депутат Игорь Мосийчук, был капитан полиции, живший в соседнем подъезде от места происшествия

Теги материала: Киев, теракт, взрыв, Игорь Мосийчук, видео
Новости СМИ2
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