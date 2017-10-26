Теракт в Киеве: взрыв произошел в результате активации самодельного взрывного устройства

MIGnews.com.ua

Теракт в Киеве, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук, произошел вследствие приведения в действие самодельного взрывного устройства. Такое заявление сделал прокурор Киева Роман Говда во время брифинга, сообщает РБК-Украина .

"Проведен осмотр места событий, в ходе которого установлено, что взрыв произошел вследствие приведения в действие самодельного взрывного устройства направленного действия, которое находилось в транспортном средстве - мопеде, который был умышленно припаркован неустановленным следствием лицом приблизительно в 21:50 на выходе из помещения телеканала "Эспрессо"... Первое звено взрывного устройства составило, по предварительным данным, около 400-600 г тротила", - сообщил прокурор.