В Черкасской области у мужчины изъяли арсенал оружия

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Сотрудники правоохранительных органов Черкасской области изъяли у жителя населенного пункта Маньковка арсенал оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

По полученным данным, в Уманский отдел полиции поступила информация о том, что 58-летний житель Маньковки хранит в помещении незарегистрированное оружие и боеприпасы.

"Информация подтвердилась. Во время проведения санкционированного обыска квартиры мужчины были обнаружены и изъяты три гранаты РГД-5, две гранаты Ф1 и пять запалов к ним, выстрел к подствольному гранатомету, 11 трубок артиллерийского пороха, 135 патронов калибра 7,62 мм, 110 патронов калибра 5,45 мм, два снаряда, три крупнокалиберных патрона, дымовую шашку и сигнальную ракетницу", - говорится в сообщении.

По словам мужчины, оружие он привез из зоны проведения антитеррористической операции. На Донбасс он ездил в качестве волонтера.

Стоит отметить, что все изъятое оружие было направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит то семи лет лишения свободы.