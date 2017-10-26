Мосийчуку угрожали уже несколько месяцев, Геращенко намерен усилить разведку

MIGnews.com.ua

Народный депутат Дмитрий Линько на своей странице в Facebook сообщил, что пострадавшему в результате теракта в столице накануне народному депутату Игорю Мосийчуку последние несколько месяцев угрожали.

"Разговаривал с Игорем. Он держится. Врачи постоянно делают все необходимое, чтобы он выздоровел. Очень сильно ранило руку, раздробило кость. Наиболее вероятные две версии: вражеские спецслужбы и внутренние политические враги. За последние несколько месяцев были угрозы от определенных людей, связанные непосредственно с выполнением депутатских полномочий", - написал он.

Член коллегии МВД, народный депутат Антон Геращенко после покушения на своего коллегу Игоря Мосийчука заявл в Facebook, что украинские спецслужбы и полиция должны ввести еще более жесткий разведывательный и контрразведовательный режимы, направленный на предупреждение попыток совершать убийства и теракты.

"Ответом украинских спецслужб и полиции на действия террористов, которые направляются из Российской Федерации, должны стать ещё более жесткий разведывательный и контрразведовательный режим, направленный на предупреждение попыток совершать убийства и теракты", - отметил Геращенко.

Он также добавил, что 36-летний мужчина, который скончался в больнице от полученных ранений в результате теракта, - подполковник, до 2015 года был сотрудником юридического департамента МВД, а после увольнения занимался частной юридической практикой.

"Также в результате теракта погиб 31-летний старший сержант полиции. У него осталась беременная жена и малолетняя дочь", - добавил он.

Геращенко пообещал, что правоохранители сделают все возможное для того, чтоб найти заказчиков, организаторов и исполнителей этого теракта.