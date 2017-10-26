В Киеве эвакуировали 530 человек из-за ложного минирования поезда

MIGnews.com.ua

В Киеве, на центральном железнодорожном вокзале в среду вечером, 26 октября, из-за сообщения о взрывчатке из поезда Киев-Львов эвакуировали 530 человек, сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.

“В 22:03 в полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывчатке в поезде, который находился на железнодорожном вокзале столицы. Эвакуировали 530 пассажиров поезда Киев-Львов, который ждал отправления”, - сообщили в пресс-службе.

Известно, что на вокзал прибыли взрывотехническая служба, кинологи и полиция. Поезд проверили, взрывчатки не нашли. Эвакуация из здания вокзала и прилегающей территории не проводилась.

В результате, после проверки в 2:00 поезд отправился во Львов.

"По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы", - добавили в полиции.