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В школе Черновцов отравились 55 учеников
26.10.2017 11:35

В школе Черновцов отравились 55 учеников

В одной из черновицких школ отравились 55 детей. Об этом сообщил начальник управления образования Черновицкого городского совета Сергей Мартынюк, пишет издание Мolbuk.

По полученным данным, инцидент произошел в школе №27. Из-за произошедшего в учебном заведении начали проводить санитарно-эпидемиологическое расследование.

Стоит отметить, что дети обратились к врачам после обеда в школе. По состоянию на 26 октября за помощью обратились 55 детей, один ребенок находится на стационарном лечении, остальные - лечатся амбулаторно.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Ивано-Франковске возросло число пострадавших в результате отравления в детском саду "Ласточка". По состоянию на 24 октября из-за отравления были госпитализированы 13 человек. Специалисты пытаются установить источник возбудителя инфекции.

Теги материала: Черновцы, школа, отравление, дети, расследование
Новости СМИ2
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