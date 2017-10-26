В школе Черновцов отравились 55 учеников

MIGnews.com.ua

В одной из черновицких школ отравились 55 детей. Об этом сообщил начальник управления образования Черновицкого городского совета Сергей Мартынюк, пишет издание Мolbuk .

По полученным данным, инцидент произошел в школе №27. Из-за произошедшего в учебном заведении начали проводить санитарно-эпидемиологическое расследование.

Стоит отметить, что дети обратились к врачам после обеда в школе. По состоянию на 26 октября за помощью обратились 55 детей, один ребенок находится на стационарном лечении, остальные - лечатся амбулаторно.