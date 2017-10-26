Стало известно состояние здоровья Балы и Мосийчука, пострадавших из-за теракта

MIGnews.com.ua

Народный депутат Андрей Лозовой на своей странице в Facebook сообщил, что у политолога Виталия Балы, пострадавшего вместе с народным депутатом Игорем Мосийчуком в результате теракта в Соломенском районе столицы накануне, - серьезные повреждения почек и печени.

"У Виталия Балы - серьезные повреждения почек и печени", - отметил он, добавив, что не лишней будет помощь ему, ведь такое лечение стоит достаточно дорого.

Также он рассказал о еще одной пострадавшей- женщине, которая находилась в момент теракта рядом: "Мирослава Барчук - слава Богу, осталась невредимой. Однако представьте, какой стресс она пережила".

У народного депутата Игоря Мосийчука - многочисленные осколочные ранения, его операция прошла успешно.

Также Лозовой сообщил, что Мосийчук с женой решили взять на содержание дочь погибшего охранника нардепа и помогать ей.