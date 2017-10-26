Смертельное ДТП в Харькове: в больнице скончалась 20-летняя девушка

В Харькове скончалась еще одна пострадавшая в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.
По полученным данным, умершей является 20-летняя Диана Берченко.
Медики отмечают, что смерть наступила в 09:45 в среду, 26 октября.
Таким образом, число жертв той страшной аварии достигло шести человек. Еще пять человек находятся в больнице.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, беременная девушка, пострадавшая в жутком дорожно-транспортном происшествии в Харькове в среду, 18 октября, находится в состоянии медикаментозного сна. Медики опровергают появившуюся в СМИ информацию о том, что ей планируют провести кесарево сечение.
Второй участник резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове - водитель автомобиля Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов сейчас проходит курс лечения в больнице.