Смертельное ДТП в Харькове: в больнице скончалась 20-летняя девушка

MIGnews.com.ua

В Харькове скончалась еще одна пострадавшая в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

По полученным данным, умершей является 20-летняя Диана Берченко.

Медики отмечают, что смерть наступила в 09:45 в среду, 26 октября.

Таким образом, число жертв той страшной аварии достигло шести человек. Еще пять человек находятся в больнице.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, беременная девушка, пострадавшая в жутком дорожно-транспортном происшествии в Харькове в среду, 18 октября, находится в состоянии медикаментозного сна . Медики опровергают появившуюся в СМИ информацию о том, что ей планируют провести кесарево сечение.