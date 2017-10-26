Facebook Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   28.10
Главная - Происшествия
Смертельное ДТП в Харькове: в больнице скончалась 20-летняя девушка
26.10.2017 10:48

Смертельное ДТП в Харькове: в больнице скончалась 20-летняя девушка

В Харькове скончалась еще одна пострадавшая в результате жуткого дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 18 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации.

По полученным данным, умершей является 20-летняя Диана Берченко.

Медики отмечают, что смерть наступила в 09:45 в среду, 26 октября.

Таким образом, число жертв той страшной аварии достигло шести человек. Еще пять человек находятся в больнице.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, беременная девушка, пострадавшая в жутком дорожно-транспортном происшествии в Харькове в среду, 18 октября, находится в состоянии медикаментозного сна. Медики опровергают появившуюся в СМИ информацию о том, что ей планируют провести кесарево сечение.

Второй участник резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове - водитель автомобиля Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов сейчас проходит курс лечения в больнице.

Теги материала: ДТП, Харьков, смерть, жертвы
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [0] всего оценили 0
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Смертельное ДТП в Харькове: врачи рассказали о состоянии беременной пострадавшей
Важное
Смертельное ДТП в Харькове: врачи рассказали о состоянии беременной пострадавшей
Во Львовской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть пострадавшие
Важное
Во Львовской области рейсовый автобус попал в ДТП: есть пострадавшие
В Киеве автомобиль патрульной полиции сбил пешехода
Важное
В Киеве автомобиль патрульной полиции сбил пешехода  Фоторепортаж
Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки и грузовика в Киеве
Важное
Стали известны подробности ДТП с участием маршрутки и грузовика в Киеве
В Харькове мужчина устроил перестрелку, убегая от полиции
Важное
В Харькове мужчина устроил перестрелку, убегая от полиции
В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой
Важное
В Киеве перевернулся грузовик после столкновения с маршруткой  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
Эксклюзив  Савченко посоветовала Зеленскому баллотироваться в президенты
25.10.2017
Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
Эксклюзив  Глава Закарпатской ОГА заявил, что у митинга под ВРУ нет перспектив
24.10.2017
Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
Эксклюзив  Литвин считает, что из-за закона о реинтеграции Донбасса в зоне АТО обострится ситуация
23.10.2017
Шевченко рассказал о своих политических планах
Эксклюзив  Шевченко рассказал о своих политических планах
23.10.2017

Спецтемы

Вопрос дня

Чего было больше за годы независимости?
Результаты
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2017 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 27.7000 28.1000
EUR 29.0000 29.7000
RUR 0.4400 0.4800
BTC 859.1005 949.5321
Яндекс.Метрика